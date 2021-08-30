Турция приняла на вооружение тяжелые беспилотники с украинскими двигателями: фото, видео

Первые турецкие тяжелые ударные беспилотники Bayraktar Akіnci с украинскими двигателями поступили на вооружение ВВС Турции. Об этом сообщила пресс-служба компании Baykar Defence в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который присутствовал на торжественной церемонии передачи беспилотников военным, Турция стала одной из трех самых передовых стран в технологиях создания БПЛА.

Также Эрдоган заявил о планах Турции разработать боевые дроны, которые смогут взлетать и приземляться на авианосцы с короткими взлетно-посадочными полосами для использования в зарубежных миссиях, сообщает Анадолу.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

Bayraktar #AKINCI TİHA'yı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.



Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun!



Darısı Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağımıza...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/mSuGFncxed — BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 29, 2021

В июле 2021 года Bayraktar Akinci установил рекорд для турецких летательных аппаратов, поднявшись на высоту 11 594 м.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.