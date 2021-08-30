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Турция приняла на вооружение тяжелые беспилотники с украинскими двигателями: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 13:25
Турция приняла на вооружение тяжелые беспилотники с украинскими двигателями: фото, видео - Фото
Церемония передачи военным беспилотников Bayraktar Akіnci (Фото – пресс-служба Baykar)

Первые турецкие тяжелые ударные беспилотники Bayraktar Akіnci с украинскими двигателями поступили на вооружение ВВС Турции. Об этом сообщила пресс-служба компании Baykar Defence в Twitter.

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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который присутствовал на торжественной церемонии передачи беспилотников военным, Турция стала одной из трех самых передовых стран в технологиях создания БПЛА.

Также Эрдоган заявил о планах Турции разработать боевые дроны, которые смогут взлетать и приземляться на авианосцы с короткими взлетно-посадочными полосами для использования в зарубежных миссиях, сообщает Анадолу.

СПРАВКА. Габариты Akinci: длина – 13,5 м, размах крыльев – 20,6 м, высота – 4,1 м, максимальный взлетный вес – 4500 кг, полезная нагрузка – 1350 кг (450 кг внутри и 900 кг снаружи), потолок – 12 км, время полета – 24 ч. Имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM. Оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и различными сенсорами. Двигатели АИ-450Т поставляет Запорожское машиностроительное КБ Прогресс им. Ивченко.

Денис Юдин
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БПЛА Ивченко-Прогресс Baykar Bayraktar Akіnci
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