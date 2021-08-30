Турция приняла на вооружение тяжелые беспилотники с украинскими двигателями: фото, видео
Первые турецкие тяжелые ударные беспилотники Bayraktar Akіnci с украинскими двигателями поступили на вооружение ВВС Турции. Об этом сообщила пресс-служба компании Baykar Defence в Twitter.
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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который присутствовал на торжественной церемонии передачи беспилотников военным, Турция стала одной из трех самых передовых стран в технологиях создания БПЛА.
Также Эрдоган заявил о планах Турции разработать боевые дроны, которые смогут взлетать и приземляться на авианосцы с короткими взлетно-посадочными полосами для использования в зарубежных миссиях, сообщает Анадолу.
Bayraktar #AKINCI TİHA'yı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 29, 2021
Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun!
Darısı Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağımıza...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/mSuGFncxed
- В июле 2021 года Bayraktar Akinci установил рекорд для турецких летательных аппаратов, поднявшись на высоту 11 594 м.
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