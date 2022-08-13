Что произошло на аэродроме "Зябровка" в Беларуси: появились спутниковые фото

Maxar Technologies показала последствия чрезвычайного происшествия на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области страны-союзницы российских оккупантов Беларуси, где в ночь на 11 августа были "взрывы и вспышки". Два спутниковых снимка объекта выложены в Twitter компании.

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Фото датированы 12 августа, то есть минимум спустя сутки после происшествия.

Видны следы от пожара, вероятно, самолета на главной взлетно-посадочной полосе, поблизости видна сгоревшая растительность.

Утром 11 августа МО Беларуси заявило, что "10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Пострадавших нет". OSINT-разведка пишет, что события произошли примерно часом позднее.

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Евгений Пилипенко

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