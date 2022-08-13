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Что произошло на аэродроме "Зябровка" в Беларуси: появились спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 07:53
Что произошло на аэродроме
Скриншот

Maxar Technologies показала последствия чрезвычайного происшествия на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области страны-союзницы российских оккупантов Беларуси, где в ночь на 11 августа были "взрывы и вспышки". Два спутниковых снимка объекта выложены в Twitter компании.

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Фото датированы 12 августа, то есть минимум спустя сутки после происшествия.

Видны следы от пожара, вероятно, самолета на главной взлетно-посадочной полосе, поблизости видна сгоревшая растительность.

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Утром 11 августа МО Беларуси заявило, что "10 августа около 23:00 во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Пострадавших нет". OSINT-разведка пишет, что события произошли примерно часом позднее.

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Евгений Пилипенко
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OSINT война беларусь самолет спутниковое фото аэродром Maxar Зябровка Гомельская область
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