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Генштаб о взрывах в Крыму и Зябровке: Высшие силы помогают восстановить справедливость

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 17:51
Генштаб о взрывах в Крыму и Зябровке: Высшие силы помогают восстановить справедливость - Фото
Алексей Громов (фото: скриншот с видео)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины прокомментировали взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси, назвав их "помощью высших сил". Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, там, где расположены российские войска и военные базы страны-агрессора, "не бывает безопасно". 

"Это известно всему миру. И даже высшие силы нам помогают восстановить справедливость. ВСУ нужна помощь всех сил добра, и наших граждан, и стран-партнеров, и всех неравнодушных граждан России и Беларуси, которые живут с Украиной в сердце", — заявил Громов, вероятно, намекая, что к взрывам на аэродромах могли быть причастны партизаны.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, также вспомнив партизанское движение в соседней стране. 

Читайте также: "Забудьте об Украине". Подоляк отреагировал на взрывы на аэродромах в Беларуси и Крыму 

Дмитрий Гриниченко
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война Крым беларусь генштаб
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