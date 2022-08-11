Генштаб о взрывах в Крыму и Зябровке: Высшие силы помогают восстановить справедливость
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины прокомментировали взрывы на военных аэродромах во временно оккупированном Крыму и Беларуси, назвав их "помощью высших сил". Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, там, где расположены российские войска и военные базы страны-агрессора, "не бывает безопасно".
"Это известно всему миру. И даже высшие силы нам помогают восстановить справедливость. ВСУ нужна помощь всех сил добра, и наших граждан, и стран-партнеров, и всех неравнодушных граждан России и Беларуси, которые живут с Украиной в сердце", — заявил Громов, вероятно, намекая, что к взрывам на аэродромах могли быть причастны партизаны.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, также вспомнив партизанское движение в соседней стране.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.
- Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено.
- Отслеживающая военную активность в Беларуси OSINT-группа Беларускі Гаюн вскоре после полуночи 11 августа сообщила о "взрывах и вспышках" в районе аэродрома Зябровка, который режим диктатора Александра Лукашенко отдал под контроль РФ. Украинское Минобороны хранит по этому поводу молчание.
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