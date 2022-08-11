"Забудьте об Украине". Подоляк отреагировал на взрывы на аэродромах в Беларуси и Крыму
11.08.2022, 11:37
Михаил Подоляк (скриншот видео DW)
"Аварии" на аэродромах во временно оккупированном Крыму и в Беларуси предупреждают оккупантов, что им стоит забыть про Украину и уходить. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как предупреждение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите", – написал он.
По словам Подоляка, российские военные не смогут себя чувствовать в безопасности ни в Крыму, ни в Беларуси.
"Карма найдет везде", – подытожил советник главы ОП.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.
- В ночь на 11 августа были "взрывы и вспышки" на аэродроме Зябровка в Беларуси.
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