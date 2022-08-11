"Забудьте об Украине". Подоляк отреагировал на взрывы на аэродромах в Беларуси и Крыму

"Аварии" на аэродромах во временно оккупированном Крыму и в Беларуси предупреждают оккупантов, что им стоит забыть про Украину и уходить. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным следует рассматривать как предупреждение сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите", – написал он.

По словам Подоляка, российские военные не смогут себя чувствовать в безопасности ни в Крыму, ни в Беларуси.

"Карма найдет везде", – подытожил советник главы ОП.

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Марк Сировой

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