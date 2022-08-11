ВСУ о взрывах на аэродроме Зябровка: Партизаны Беларуси хорошо помогают Украине
Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, вспомнив партизанское движение в соседней стране. Об этом он сообщил в комментарии Белсат.
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По его словам, партизаны Беларуси "уже чрезвычайно хорошо" помогают Украины и ВСУ.
"Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди. И мы лишь благодарим братский беларуский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", — сказал он.
Игнат отметил, что пока по ситуации в Зябровке следует доверять официальным сообщениям, как и в случае со взрывом на российском военном аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.
- Отслеживающая военную активность в Беларуси OSINT-группа Беларускі Гаюн вскоре после полуночи 11 августа сообщила о "взрывах и вспышках" в районе аэродрома Зябровка, который режим диктатора Александра Лукашенко отдал под контроль РФ. Украинское Минобороны хранит по этому поводу молчание.
- ГУР считает, что армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели.
- В начале августа на Волыни отрапортовали, что приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси.
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