UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ о взрывах на аэродроме Зябровка: Партизаны Беларуси хорошо помогают Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 14:17
ВСУ о взрывах на аэродроме Зябровка: Партизаны Беларуси хорошо помогают Украине - Фото
Аэродром Зябровка (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, вспомнив партизанское движение в соседней стране. Об этом он сообщил в комментарии Белсат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, партизаны Беларуси "уже чрезвычайно хорошо" помогают Украины и ВСУ.

"Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди. И мы лишь благодарим братский беларуский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", — сказал он.

Игнат отметил, что пока по ситуации в Зябровке следует доверять официальным сообщениям, как и в случае со взрывом на российском военном аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. 

Читайте также: "Забудьте об Украине". Подоляк отреагировал на взрывы на аэродромах в Беларуси и Крыму 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война беларусь взрывы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 