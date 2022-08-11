ВСУ о взрывах на аэродроме Зябровка: Партизаны Беларуси хорошо помогают Украине

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродроме Зябровка в Беларуси, вспомнив партизанское движение в соседней стране. Об этом он сообщил в комментарии Белсат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, партизаны Беларуси "уже чрезвычайно хорошо" помогают Украины и ВСУ.

"Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди. И мы лишь благодарим братский беларуский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже", — сказал он.

Игнат отметил, что пока по ситуации в Зябровке следует доверять официальным сообщениям, как и в случае со взрывом на российском военном аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

Читайте также: "Забудьте об Украине". Подоляк отреагировал на взрывы на аэродромах в Беларуси и Крыму

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.