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Российский оккупант спрятался под танком от удара с дрона. СБУ взорвала весь танк: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 17:23
Скриншот
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Военная контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что уничтожила сбросом боеприпасов с дрона еще три танка Т-72 российских оккупантов. Ролик, в котором показан процесс и результат, выложен в YouTube.

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В СБУ напомнили, что на днях показали предыдущий ролик с комментарием уцелевшего оккупанта, который рассказал матери в РФ, что после удара с дрона собирал останки своих 15 сослуживцев – те были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино.

"И хотя для этих россиян киносеанс уже закончился, наша работа по улучшению статистики потерь России в Украине до сих пор в самом разгаре", – так предварили новое видео бойцы СБУ.

В ролике один из оккупантов спрятался от осколков сбрасываемой мины под танк, но это было фатальной ошибкой: в результате попадания сдетонировал боезапас машины.

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Евгений Пилипенко
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война сбу дрон танк
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