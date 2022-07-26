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Украинские военные уничтожили еще под 200 оккупантов. Больше всего РФ теряла под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 10:24
Украинские военные уничтожили еще под 200 оккупантов. Больше всего РФ теряла под Бахмутом - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили еще 170 российских военных, нанеся наибольшие потери оккупантам на Донбассе. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 39 870 военных ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что вчера наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 26 июля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 39 870 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 1737 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9),

артиллерийских систем – 880 (+4),

РСЗО – 258 (+1),

средств ПВО – 117 (+1),

самолетов – 222 (0),

вертолетов – 189 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),

крылатых ракет – 174 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3),

спецтехники – 75 (+2).

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери бахмут армия рф войска россии
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