Украинские военные уничтожили еще под 200 оккупантов. Больше всего РФ теряла под Бахмутом
За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили еще 170 российских военных, нанеся наибольшие потери оккупантам на Донбассе. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 39 870 военных ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Отмечается, что вчера наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 26 июля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 39 870 (+170) человек ликвидировано,
танков ‒ 1737 (+7),
боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9),
артиллерийских систем – 880 (+4),
РСЗО – 258 (+1),
средств ПВО – 117 (+1),
самолетов – 222 (0),
вертолетов – 189 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
крылатых ракет – 174 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3),
спецтехники – 75 (+2).
- Утром Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурмы армии РФ в районе Святогорска и трассы Бахмут-Лисичанск.
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