Украинские военные уничтожили еще под 200 оккупантов. Больше всего РФ теряла под Бахмутом

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили еще 170 российских военных, нанеся наибольшие потери оккупантам на Донбассе. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 39 870 военных ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что вчера наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 26 июля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 39 870 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 1737 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9),

артиллерийских систем – 880 (+4),

РСЗО – 258 (+1),

средств ПВО – 117 (+1),

самолетов – 222 (0),

вертолетов – 189 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),

крылатых ракет – 174 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3),

спецтехники – 75 (+2).

Утром Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурмы армии РФ в районе Святогорска и трассы Бахмут-Лисичанск.

Читайте также: "Не умеют использовать геометрию поля боя". Россиянам не поможет успех южнее Бахмута – ISW

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.