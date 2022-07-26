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ВСУ отбили штурмы россиян в районе Святогорска и трассы Бахмут-Лисичанск — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 07:13
ВСУ отбили штурмы россиян в районе Святогорска и трассы Бахмут-Лисичанск — Генштаб - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбили штурмы российских оккупантов в районе парка "Святые горы" и трассы Бахмут-Лисичанск. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спорного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" наши воины успешно отбили и отбросили противника обратно.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

Читайте также: РФ пыталась наступать на Углегорскую ТЭС. Штурм закончился провалом и отступлением — карта 

Дмитрий Гриниченко
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Генштаб ВСУ война Донбасс
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