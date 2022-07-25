РФ пыталась наступать на Углегорскую ТЭС. Штурм закончился провалом и отступлением — карта

В Донецкой области российские оккупанты вели штурм в районе Углегорской ТЭС, который закончился провалом и отходом. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. А авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

Генеральный штаб сообщил, что российская армия в воскресенье понесла значительные потери на Бахмутском направлении, пытаясь улучшить тактическое положение на участках Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское.

После сосредоточения основных сил на Донбассе российские оккупанты захватили "не так много" территорий, а Украина достойно держит оборону.

Война России и Украины находится в ключевой стадии, при этом РФ допустила ряд просчетов.

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Дмитрий Гриниченко

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