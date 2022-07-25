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РФ пыталась наступать на Углегорскую ТЭС. Штурм закончился провалом и отступлением — карта

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 07:17
РФ пыталась наступать на Углегорскую ТЭС. Штурм закончился провалом и отступлением — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Донецкой области российские оккупанты вели штурм в районе Углегорской ТЭС, который закончился провалом и отходом. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. А авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и отходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

Фронт в Донецкой области (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Российские войска хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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