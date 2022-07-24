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Генштаб сообщил о значительных потерях России на Бахмутском направлении

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 18:42
Генштаб сообщил о значительных потерях России на Бахмутском направлении - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб сообщил, что российская армия в воскресенье понесла значительные потери на Бахмутском направлении, пытаясь улучшить тактическое положение на участках Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорье и возле Углегорской ТЭС.

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"Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС", — говорится в вечерней сводке Генштаба за 24 июля.

Севернее Славянска враг пытался штурмовать Богородичное, но без успеха.

Также украинские войска отразили штурм Верхнекаменского к востоку от Северска. Россияне пытаются продвигаться там сразу с двух сторон – с Верхнекаменки и Белогоровки.

Генштаб сообщил о значительных потерях России на Бахмутском направлении

В Херсонской области россияне в основном обороняются, но сегодня они пытались оттеснить украинские войска на двух направлениях: Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка. Генштаб утверждает, что противник понес потери и хаотично отступил.

Генштаб сообщил о значительных потерях России на Бахмутском направлении

Андрей Водяный
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Донецкая область война Херсонская область
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