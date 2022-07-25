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Российские войска хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища – ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 05:37
Российские войска хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища – ISW - Фото
Карта ISW

Российские войска предпринимают усилия для того, чтобы закрепиться на берегу Углегорского водохранилища. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 24 июля.

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Оккупанты продолжают атаковать южнее Бахмута, а также пытаются захватить Углегорскую ТЭС.

Как отмечают в ISW, предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были остановлены.

Теперь российские войска, вероятно, надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища и продвигаться на север, к Бахмуту, по относительно ровной пересеченной местности.

Читайте также: РФ пыталась захватить Углегорскую ТЭС, украинские военные отбили штурм – сводка Генштаба

Наталия Медведева
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isw Углегорская ТЭС бахмут
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