Российские войска хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища – ISW
25.07.2022, 05:37
Карта ISW
Российские войска предпринимают усилия для того, чтобы закрепиться на берегу Углегорского водохранилища. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 24 июля.
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Оккупанты продолжают атаковать южнее Бахмута, а также пытаются захватить Углегорскую ТЭС.
Как отмечают в ISW, предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были остановлены.
Теперь российские войска, вероятно, надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища и продвигаться на север, к Бахмуту, по относительно ровной пересеченной местности.
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