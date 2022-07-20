Опубликовано видео уничтожения российского танка из Javelin. Второй поспешил уехать
20.07.2022, 23:21
Запуск Javelin (фото — ОК Запад)
Журналист Роман Бочкала опубликовал видео уничтожения российского танка из противотанкового комплекса Javelin.
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"Святой Javelin 128 бригады уничтожает российский танк", – написал журналист.
На записи видно, как после взрыва второй танк на высокой скорости удаляется от места поражения.
- 19 июля подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбило российский истребитель, предположительно Су-35 – видео.
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