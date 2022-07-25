Под временно оккупированным Изюмом в Харьковской области россияне "собирались совершить очередной прорыв", но украинская артиллерия сорвала эти планы. Фрагмент результатов работы Сил обороны Украины показал на видео в Telegram военный волонтер Роман Доник.

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"Пока добрые люди спали и пили утренний кофе, артиллерия холодноярской бригады под Изюмом наваливала оккупантам. По предварительным данным, только за ночь и утро поражено 5-7 танков противника, которыми планировали очередной "прорыв". Хотели прорваться, а получилось только порваться", – пишет он.

Потери врага уточняются, добавил он.

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"Так мы их всех и учернозёмим", – подытожил волонтер.

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Евгений Пилипенко

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