Призрак Киева хочет воевать на истребителе F-16: Нужно не только качество, но и количество
Украинские боевые летчики склоняются к тому, что наилучшим вариантом западного истребителя для нужд Воздушных сил является американский General Dynamics F-16 Fighting Falcon, а не европейские аналогичные платформы. Об этом летчик-истребитель с позывным Juice рассказал в интервью каналу 1+1.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Рассматриваем шведские Gripen, европейские Eurofighter или французские Rafale. Но приоритет – на F-16", – сказал один из "призраков Киева".
Он объяснил это тем, что это одна из самых популярных платформ четвертого поколения истребителей, и для ВС ВСУ является "наиболее оптимальным" вариантом, "так как нам нужно не только качество, но и количество".
Смотрите видео: ВСУ показали "доставку хлопка" на МиГ-29 и работу вертолетчиков по врагу
"Просто их намного больше [чем других аналогичных платформ], они являются определенным конструктором Lego, на которые можно подбрасывать разные варианты модернизации, оборудования, вооружения и так далее. То есть, покупая старую платформу, на нее можно "полный фарш", условно говоря, докупить, приделать и получить очень современную платформу", – пояснил летчик.
По его словам, во время недавнего визита в США стороны пришли к тому, что украинским летчикам понадобится, по предварительным подсчетам, около трех-шести месяцев на переподготовку на F-16.
- 7 мая 2022 года министр обороны Резников сообщил, что ведет переговоры о начале обучения украинских летчиков на западных штурмовиках и истребителях. Они "заочно" готовятся пересесть на такие самолеты.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что украинцы смогут управлять F-22 и F-35 и эффективно бить врага.
- Пентагон изучает возможность передачи Украине истребителей, хотя в начале июля президент Зеленский заявлял, что "уже никто не ждет авиацию".
- В Конгрессе США предложили выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16.
- 21 июля в США не исключили передачу Украине боевых самолетов А-10.
- Начштаба ВВС США намекнул, какие самолеты могут передать ВСУ.
Читайте также: У РФ дефицит асов, большие потери ВВС и старые Су-25 для "вагнеровцев": разведка Британии
Комментарии