Призрак Киева хочет воевать на истребителе F-16: Нужно не только качество, но и количество

Украинские боевые летчики склоняются к тому, что наилучшим вариантом западного истребителя для нужд Воздушных сил является американский General Dynamics F-16 Fighting Falcon, а не европейские аналогичные платформы. Об этом летчик-истребитель с позывным Juice рассказал в интервью каналу 1+1.

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"Рассматриваем шведские Gripen, европейские Eurofighter или французские Rafale. Но приоритет – на F-16", – сказал один из "призраков Киева".

Он объяснил это тем, что это одна из самых популярных платформ четвертого поколения истребителей, и для ВС ВСУ является "наиболее оптимальным" вариантом, "так как нам нужно не только качество, но и количество".

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"Просто их намного больше [чем других аналогичных платформ], они являются определенным конструктором Lego, на которые можно подбрасывать разные варианты модернизации, оборудования, вооружения и так далее. То есть, покупая старую платформу, на нее можно "полный фарш", условно говоря, докупить, приделать и получить очень современную платформу", – пояснил летчик.

По его словам, во время недавнего визита в США стороны пришли к тому, что украинским летчикам понадобится, по предварительным подсчетам, около трех-шести месяцев на переподготовку на F-16.

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Евгений Пилипенко

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