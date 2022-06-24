У РФ дефицит асов, большие потери ВВС и старые Су-25 для "вагнеровцев": разведка Британии

У боевой авиации России, вероятно, дефицит профессиональных летчиков, причем военно-космические силы РФ понесли существенные потери в ходе полномасштабной захватнической войны против Украины. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании, ссылаясь на результаты допроса сбитого оккупанта из ЧВК Вагнера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тот признался, что является майором ВКС РФ в отставке, который устроился в ЧВК и совершил несколько боевых вылетов на Су-25, прежде чем был сбит.

Аналитики в разведке Великобритании считают, что использование отставников для выполнения задач непосредственной авиаподдержки "указывает на то, что российские ВКС, вероятно, с трудом поддерживают вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей".

Смотрите видео: Один из "призраков" ВСУ обратился к Западу: Для победы нам нужны ваши самолеты

"Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь", – считают в Лондоне.

Сообщается также, что при выполнении миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. Это, полагают в Британии, доказательство, что армия РФ выделяет ЧВК Вагнера устаревшие модели Су-25 и не дает наемникам современную авионику.

В конце мая в Украине уничтожили генерал-майора ВКС РФ, который бомбил украинские города.

16 июня в Генштабе сообщили, что всего Кремль отправил воевать в Украину 330 000 военных.

20 июня спецслужбы Великобритании назвали причины проблем ВКС РФ в Украине: "показуха" для чинов и заскорузлость.

Читайте также: Украинские летчики на истребителях F-15 и F-16. В Конгресс внесен законопроект об обучении

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.