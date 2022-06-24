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У РФ дефицит асов, большие потери ВВС и старые Су-25 для "вагнеровцев": разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 08:19
У РФ дефицит асов, большие потери ВВС и старые Су-25 для
Сбитый летчик ЧВК Вагнера ВС РФ на допросе (скриншот)

У боевой авиации России, вероятно, дефицит профессиональных летчиков, причем военно-космические силы РФ понесли существенные потери в ходе полномасштабной захватнической войны против Украины. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании, ссылаясь на результаты допроса сбитого оккупанта из ЧВК Вагнера.

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Тот признался, что является майором ВКС РФ в отставке, который устроился в ЧВК и совершил несколько боевых вылетов на Су-25, прежде чем был сбит.

Аналитики в разведке Великобритании считают, что использование отставников для выполнения задач непосредственной авиаподдержки "указывает на то, что российские ВКС, вероятно, с трудом поддерживают вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей".

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"Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь", – считают в Лондоне.

Сообщается также, что при выполнении миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. Это, полагают в Британии, доказательство, что армия РФ выделяет ЧВК Вагнера устаревшие модели Су-25 и не дает наемникам современную авионику.

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Евгений Пилипенко
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