72-я бригада взяла в плен летчика-"вагнеровца" – Бутусов

18 июня военные 72-й механизированной бригады из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 ВС РФ, и захватили в плен летчика. Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов.

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По данным Бутусова, пленный летчик – майор ВКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, который на допросе признался, что является наемником частной военной компании Вагнер, и участвует в войне против Украины за зарплату 205 000 рублей в месяц.

"Федорчуков на допросе показал, что целью его атаки был ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировку украинских городов", – написал журналист.

Бутусов отметил, что у Федорчукова был с собой навигатор Garmin, и смартфон с программой Пронебо, чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ВКС РФ.

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Наталия Медведева

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