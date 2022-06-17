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В Белгородской области упал и взорвался российский штурмовик Су-25 – фото, видео

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17.06.2022, 11:29
В Белгородской области упал и взорвался российский штурмовик Су-25 – фото, видео - Фото
Место падения Су-25 в Белгородской области (фото - ЧП 31)

В Белгородской области России, с территории которой систематически обстреливают Харьков и область, разбился российский штурмовик Су-25. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Западный военный округ РФ.

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Россияне утверждают, что самолет разбился во время "планового учебно-тренировочного полета", а летчик катапультировался и был эвакуирован – угрозы здоровью нет. Там также говорят, что "причиной происшествия могла стать техническая неисправность".

Российские военные добавили, что самолет упал в безлюдном месте и разрушений на земле нет.

Пропагандистское агентство РИА-Новости сообщило со ссылкой на источники в экстренных службах, что самолет взорвался при контакте с землей, он полностью разрушен.

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В Белгородской области упал и взорвался российский штурмовик Су-25 – фото, видео

СПРАВКА. Су-25 эксплуатируются с начала 1980-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики состоят на вооружении как украинской, так и российской армий.

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Марк Сировой
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самолет Харьков авиация штурмовик су-25 вкс рф Белгородская область
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