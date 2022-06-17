В Белгородской области упал и взорвался российский штурмовик Су-25 – фото, видео
В Белгородской области России, с территории которой систематически обстреливают Харьков и область, разбился российский штурмовик Су-25. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Западный военный округ РФ.
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Россияне утверждают, что самолет разбился во время "планового учебно-тренировочного полета", а летчик катапультировался и был эвакуирован – угрозы здоровью нет. Там также говорят, что "причиной происшествия могла стать техническая неисправность".
Российские военные добавили, что самолет упал в безлюдном месте и разрушений на земле нет.
Пропагандистское агентство РИА-Новости сообщило со ссылкой на источники в экстренных службах, что самолет взорвался при контакте с землей, он полностью разрушен.
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