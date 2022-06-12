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Украинские штурмовики Су-25 работают на сверхмалой высоте и отстреливают ловушки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 12:00
Украинский штурмовик Су-25, война с Россией (скриншот видео 72 ОМБр)
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72 отдельная механизированная бригада показала, как украинские штурмовики Су-25 работают на сверхмалой высоте. Видео опубликовано в Telegram-канале бригады.

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На кадрах запечатлен пролет пары Су-25 низко над полем. Оба штурмовика отстреливают тепловые ловушки.

В бригаде написали, что "восточное направление оберегают железные ангелы с украинским сердцем". Но где именно было снято видео, не уточнили.

Су-25 эксплуатируются с начала 1980-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики состоят на вооружении как украинской, так и российской армий.

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Марк Сировой
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72 ОМБр ВСУ Донбасс самолеты авиация су-25 штурмовики
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