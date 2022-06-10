Зенитные войска Воздушных Сил сбили 500 российскую цель

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ уничтожили 500 российскую воздушную цель. Об этом сообщает штаб ВС ВСУ.

"Это очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10". Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов сегодня не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве", – сообщили в штабе.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

Сегодня, 10 июня, на счету ЗРВ – два БПЛА "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Ударная авиация Воздушных Сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Воздушные силы ВСУ совершили более 1100 групповых авианалетов на оккупантов с начала войны.

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Роман Брыль

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