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Зенитные войска Воздушных Сил сбили 500 российскую цель

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 23:36
Зенитные войска Воздушных Сил сбили 500 российскую цель - Фото
Фото: Воздушные Силы ВСУ/Facebook

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ уничтожили 500 российскую воздушную цель. Об этом сообщает штаб ВС ВСУ.  

"Это очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10". Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов сегодня не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве", – сообщили в штабе. 

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов. 

Сегодня, 10 июня, на счету ЗРВ  – два БПЛА "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск. 

Ударная авиация Воздушных Сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов. 

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Роман Брыль
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Орлан-10 БПЛА авиация ВСУ воздушные силы всу зенитные ракетные войска
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