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Воздушные Силы ВСУ совершили более 1100 групповых авианалетов на оккупантов с начала войны

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 23:58
Воздушные Силы ВСУ совершили более 1100 групповых авианалетов на оккупантов с начала войны - Фото
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

Штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных Сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.  

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В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около двух десятков личного состава.  

Накануне, 7 июня, ударная авиация, под прикрытием истребителей, уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов, склады боеприпасов и живую силу врага. 

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 8 июня поразили два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск. 

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Роман Брыль
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