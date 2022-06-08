Воздушные Силы ВСУ совершили более 1100 групповых авианалетов на оккупантов с начала войны

Штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных Сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.

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В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около двух десятков личного состава.

Накануне, 7 июня, ударная авиация, под прикрытием истребителей, уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов, склады боеприпасов и живую силу врага.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 8 июня поразили два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

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Роман Брыль

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