В ВС ВСУ рассказали детали воздушного боя украинского МиГ-29 с российским Су-35

Украинский МиГ-29, который сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области, прикрывал группу самолетов ударной авиации ВСУ, которые уничтожили ротно-тактическую группу оккупантов с техникой и живой силой. Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

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Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 ВС ВСУ, которые наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета была уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой.

На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек оккупированного Крыма вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский МиГ-29, сообщили в ВС ВСУ.

Перехваченный радиообмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался, а вблизи Херсона прогремел характерный взрыв.

В Харьковской области военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

А на Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила еще один БПЛА "Орлан-10".

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Вадим Ребрина

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