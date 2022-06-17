Украинские силы уничтожили еще 200 российских военных, два самолета и вертолет – сводка
Силы обороны Украины вчера уничтожили 200 российских военных, семь танков, пять артиллерийских систем, два самолета и вертолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Больше всего агрессор вчера потерял на Бахмутском направлении, где украинские силы заставили россиян бежать. Армия РФ с 24 февраля по 17 июня потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 32 150 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1456 (+7),
боевых бронированных машин – 3563 (+18),
артиллерийских систем – 734 (+5),
РСЗО – 233 (+3),
средств ПВО – 97 (0),
самолетов – 215 (+2),
вертолетов – 180 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
крылатых ракет – 129 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2),
спецтехники – 55 (0).
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