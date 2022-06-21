Сбитый бойцами 72 бригады ракетой ПЗРК "Игла" российский летчик-наемник из ЧВК Вагнера воевал против Украины всего три дня и на допросе оправдывался – якобы бомбил только позиции силы обороны, а не мирные города. Видео допроса выложила Служба безопасности Украины.

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По словам оккупанта, первый боевой вылет он совершил 14 июня, а 17-го был сбит и попал в плен.

В 2015 году, по его словам, он уволился из армии России в должности замкомандира эскадрильи, после чего "сослуживцы бывшие" предложили работать в ЧВК. На большой войне против Украины он совершал по одному-два вылета в день, которые назвал "частными задачами".

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По словам военного преступника, кроме него на истребителях ВКС РФ стоимостью свыше $10 млн летают также и другие наемники, а не кадровые летчики, и получают ставку от 200 000 рублей в месяц с "бонусами".

Он уверял на допросе, что "не получал всей информации о том, что здесь происходит"; рассказал, что когда ему показали фото и видео разрушенных городов и поселков те, кто взял его в плен, он "осознал, что гибнет очень много мирного населения, очень много детей, женщин".

Теперь он говорит, что "это неправильная война, ненужная", и что он "раскаивается". При этом в войне "армия на армию" он не видит ничего плохого.

16 июня в Генштабе сообщили, что всего Кремль отправил воевать в Украину 330 000 военных.

Летом Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину.

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Евгений Пилипенко

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