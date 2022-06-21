Сейчас мирный договор "бесперспективен и невозможен" – Подоляк

В сегодняшних условиях мирный договор с Россией "бесперспективен и невозможен", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NewsMaker.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос журналиста о возможности продолжения мирных переговоров с Россией Подоляк ответил, что немедленное прекращение огня означает, что часть территории Украины останется оккупированной.

"Это будет обычная оккупация с максимальными разрушениями, убийствами", – сказал Подоляк.

Он считает, что "немедленный мирный договор... приведет к эскалации войны через определенное время", и что РФ "обязательно будет идти дальше и захватывать постепенно дополнительные части территории Украины".

В целом он назвал мирный договор в сегодняшних условиях "бесперспективным и невозможным", а возможность его заключения связал с усилением военных и переговорных позиций Украины.

"Усиление нашей позиции возможно, если на восточном фронте мы получим сопоставимый объем оружия, нанесем тактическое поражение России, и тогда переговорный процесс будет выглядеть иначе: он будет не ультимативным, хоть и конфликтным, но с позиции украинского доминирования", – утверждает Подоляк.

Он подчеркнул, что "мирный договор возможен только в случае, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и когда Россия потерпит неизбежное поражение".

Президент Владимир Зеленский считает, что продолжающиеся обстрелы мирных украинских людей со стороны России свидетельствуют о том, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.

Читайте также: Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа — Арахамия

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.