Сейчас мирный договор "бесперспективен и невозможен" – Подоляк
В сегодняшних условиях мирный договор с Россией "бесперспективен и невозможен", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NewsMaker.
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На вопрос журналиста о возможности продолжения мирных переговоров с Россией Подоляк ответил, что немедленное прекращение огня означает, что часть территории Украины останется оккупированной.
"Это будет обычная оккупация с максимальными разрушениями, убийствами", – сказал Подоляк.
Он считает, что "немедленный мирный договор... приведет к эскалации войны через определенное время", и что РФ "обязательно будет идти дальше и захватывать постепенно дополнительные части территории Украины".
В целом он назвал мирный договор в сегодняшних условиях "бесперспективным и невозможным", а возможность его заключения связал с усилением военных и переговорных позиций Украины.
"Усиление нашей позиции возможно, если на восточном фронте мы получим сопоставимый объем оружия, нанесем тактическое поражение России, и тогда переговорный процесс будет выглядеть иначе: он будет не ультимативным, хоть и конфликтным, но с позиции украинского доминирования", – утверждает Подоляк.
Он подчеркнул, что "мирный договор возможен только в случае, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и когда Россия потерпит неизбежное поражение".
- 19 июня посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина сама будет определять время и содержание возможных переговоров с Россией.
- Президент Владимир Зеленский считает, что продолжающиеся обстрелы мирных украинских людей со стороны России свидетельствуют о том, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.
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