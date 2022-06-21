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Сейчас мирный договор "бесперспективен и невозможен" – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 10:33
Сейчас мирный договор
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

В сегодняшних условиях мирный договор с Россией "бесперспективен и невозможен", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NewsMaker.

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На вопрос журналиста о возможности продолжения мирных переговоров с Россией Подоляк ответил, что немедленное прекращение огня означает, что часть территории Украины останется оккупированной.

"Это будет обычная оккупация с максимальными разрушениями, убийствами", – сказал Подоляк.

Он считает, что "немедленный мирный договор... приведет к эскалации войны через определенное время", и что РФ "обязательно будет идти дальше и захватывать постепенно дополнительные части территории Украины".

В целом он назвал мирный договор в сегодняшних условиях "бесперспективным и невозможным", а возможность его заключения связал с усилением военных и переговорных позиций Украины.

"Усиление нашей позиции возможно, если на восточном фронте мы получим сопоставимый объем оружия, нанесем тактическое поражение России, и тогда переговорный процесс будет выглядеть иначе: он будет не ультимативным, хоть и конфликтным, но с позиции украинского доминирования", – утверждает Подоляк.

Он подчеркнул, что "мирный договор возможен только в случае, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и когда Россия потерпит неизбежное поражение".

  • Президент Владимир Зеленский считает, что продолжающиеся обстрелы мирных украинских людей со стороны России свидетельствуют о том, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.

Читайте также: Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа — Арахамия

Сергей Бережной
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