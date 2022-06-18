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Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа — Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 10:04
Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа — Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией с усиленной позиции после "контрнаступления в некоторых местах" в конце августа. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии Голосу Америки.

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"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", — сказал Арахамия, объясняя, что будет в конце августа.

Сейчас, по словам нардепа, Украина не рассматривает возможности возобновления переговоров. По крайней мере, пока не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля, указал политик.

После этого можно будет обсуждать возврат всех суверенных территорий, считают в переговорной группе.

"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", – рассказал Арахамия.

  • Российский диктатор Владимир Путин может быть вынужден начать реальные переговоры, если Запад поможет Украине одержать тотальную победу в войне, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что продолжающиеся обстрелы мирных украинских людей со стороны России свидетельствуют о том, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что предложения переговоров со стороны России — это попытка добиться временного перемирия, чтобы накопить резервы и возобновить наступление.

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Мария Макуха
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война переговоры Давид Арахамия
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