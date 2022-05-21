Подоляк: Переговоров нет – там рассказывают о нацистах, биолабораториях. Это безумный ад
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не видит смысла в переговорах с РФ, пока представители страны-оккупанта продолжают рассказывать на встречах о "миллионных батальонах нацистах, которых надо уничтожить". Об этом он сообщил Настоящему времени.
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"Поэтому переговоры приостановлены до момента, когда та сторона <...> не сможет, в конце концов, объективно смотреть на то, что они делают, на военные преступления, на позицию Украины и на то, как мы из этой войны должны выйти", – сказал он.
Как выразился представитель Банковой, российские переговорщики "повесили себе эту идиотскую георгиевскую ленточку и начинают опять рассказывать о каких-то нацистских батальонах, биолабораториях, – весь этот безумный какой-то ад, в котором они живут".
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"Какой, кроме силы, по отношению к ним в разговоре возможен еще аргумент? То есть кроме оружия на сегодня, к сожалению, нет аргументов", – сделал он вывод.
Он объяснил, что переговоры, – это площадка, где "адекватно оценивают себя", ход боевых действий, позицию своей страны и прочее. Россия, добавил Подоляк, по-прежнему "не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО".
"И естественно, это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс", – отметил он.
- 18 мая глава МИД РФ Лавров попросил ВОЗ "убедить Украину не сопротивляться" России. Подоляк говорит, что министру "нужна терапия".
- 20 мая редакция NYT "предложила" Украине уступить России часть территории. Подоляк позвал тех журналистов "на кофе в Бучу".
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