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Подоляк: Переговоров нет – там рассказывают о нацистах, биолабораториях. Это безумный ад

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 21:36
Подоляк: Переговоров нет – там рассказывают о нацистах, биолабораториях. Это безумный ад - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не видит смысла в переговорах с РФ, пока представители страны-оккупанта продолжают рассказывать на встречах о "миллионных батальонах нацистах, которых надо уничтожить". Об этом он сообщил Настоящему времени.

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"Поэтому переговоры приостановлены до момента, когда та сторона <...> не сможет, в конце концов, объективно смотреть на то, что они делают, на военные преступления, на позицию Украины и на то, как мы из этой войны должны выйти", – сказал он.

Как выразился представитель Банковой, российские переговорщики "повесили себе эту идиотскую георгиевскую ленточку и начинают опять рассказывать о каких-то нацистских батальонах, биолабораториях, – весь этот безумный какой-то ад, в котором они живут".

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"Какой, кроме силы, по отношению к ним в разговоре возможен еще аргумент? То есть кроме оружия на сегодня, к сожалению, нет аргументов", – сделал он вывод.

Он объяснил, что переговоры, – это площадка, где "адекватно оценивают себя", ход боевых действий, позицию своей страны и прочее. Россия, добавил Подоляк, по-прежнему "не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО".

"И естественно, это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс", – отметил он.

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Евгений Пилипенко
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