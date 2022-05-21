Подоляк: Переговоров нет – там рассказывают о нацистах, биолабораториях. Это безумный ад

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не видит смысла в переговорах с РФ, пока представители страны-оккупанта продолжают рассказывать на встречах о "миллионных батальонах нацистах, которых надо уничтожить". Об этом он сообщил Настоящему времени.

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"Поэтому переговоры приостановлены до момента, когда та сторона <...> не сможет, в конце концов, объективно смотреть на то, что они делают, на военные преступления, на позицию Украины и на то, как мы из этой войны должны выйти", – сказал он.

Как выразился представитель Банковой, российские переговорщики "повесили себе эту идиотскую георгиевскую ленточку и начинают опять рассказывать о каких-то нацистских батальонах, биолабораториях, – весь этот безумный какой-то ад, в котором они живут".

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"Какой, кроме силы, по отношению к ним в разговоре возможен еще аргумент? То есть кроме оружия на сегодня, к сожалению, нет аргументов", – сделал он вывод.

Он объяснил, что переговоры, – это площадка, где "адекватно оценивают себя", ход боевых действий, позицию своей страны и прочее. Россия, добавил Подоляк, по-прежнему "не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО".

"И естественно, это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс", – отметил он.

18 мая глава МИД РФ Лавров попросил ВОЗ "убедить Украину не сопротивляться" России. Подоляк говорит, что министру "нужна терапия".

20 мая редакция NYT "предложила" Украине уступить России часть территории. Подоляк позвал тех журналистов "на кофе в Бучу".

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Евгений Пилипенко

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