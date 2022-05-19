Лавров попросил ВОЗ убедить Украину не сопротивляться России. Подоляк: Нужна терапия

Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил Всемирной организации здравоохранения организовать коллективное психиатрическое обследование дипломатов из МИД РФ, глава которой обратился к ВОЗ с призывом убедить Украину не сопротивляться проведению Россией "спецоперации". Об этом Подоляк написал в Telegram.

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Вчера в МИД РФ сообщили о телефонном разговоре Сергея Лаврова с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом.

"Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер", – говорится в сообщении МИД РФ.

"То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они пограбят, поубивают, понасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать", – пояснил Подоляк слова Лаврова.

Представитель ОП считает, что они вызваны "дипломатической деменцией", "существенной зависимостью от специальных стимуляторов" и "все большей международной изоляцией".

"Впрочем, единственное, чем ВОЗ может помочь Кремлю, – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", – отметил Подоляк.

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Вадим Ребрина

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