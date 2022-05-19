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Подоляк о переговорах: У РФ есть иллюзия военных успехов. Она не поняла, что стала изгоем

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 09:00
Подоляк о переговорах: У РФ есть иллюзия военных успехов. Она не поняла, что стала изгоем - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба Офиса президента)

Россия еще рассчитывает на военные успехи в Украине и не до конца поняла, что стала страной-изгоем. Переговоры с РФ сейчас невозможны, заявил в интервью НВ советник главы Офиса президента и украинский переговорщик с РФ Михаил Подоляк.

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Подоляка попросили прокомментировать его слова о приостановке переговоров с РФ и неадекватном восприятии Россией событий после ее широкомасштабного вторжения.

Он ответил, что "эмоциональный фон изменился" и для украинской стороны важна позиция президента Владимира Зеленского. "Когда он скажет, что надо начинать переговоры, мы будем это делать, но сегодня это невозможно", – объяснил Подоляк.

По мнению Подоляка, Россию надо "ставить на место, которого она заслуживает", а прекращение огня не может быть без выхода российских войск из Украины, ведь "новые линии", на которых они сейчас находятся, неприемлемы для Киева.

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По его словам, Россия все еще не понимает последствий войны и питает иллюзии, что может достичь определенных военных успехов, хотя это не так. Также у РФ есть иллюзия, что она сможет отбиться от санкций, которые еще не начали действовать в полную силу, считает советник главы ОП.

"Россия еще не до конца поняла, что она является страной-изгоем, что с ней никто уже не общается на равных, кроме Эритреи, Венесуэлы – определенных стран, не имеющих влияния на глобальную политику. Россия еще не поняла, что она полностью утратила репутацию, как в историческом смысле, так и в ситуативном", – сказал Подоляк.

Он добавил, что РФ имеет очень токсичную репутацию, ее исключают из спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад. "Это страна, которая будет запрещена к участию в любых цивилизационных проявлениях", – сказал он.

  • 17 мая Подоляк заявил, что переговоры с Россией приостановлены, их возобновят, когда с российской стороны последует конкретика, а сейчас "нет смысла мешать падению этой чудаковатой империи".

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Марк Сировой
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