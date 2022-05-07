Подоляк: Никаких "народных республик" не будет. Будет еще больше уничтоженных оккупантов
07.05.2022, 11:07
Михаил Подоляк (скриншот видео Офиса президента)
Никаких "народных республик" и аннексий украинских территорий не будет, Силы обороны Украины будут еще больше уничтожать оккупантов. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного – увеличения количества уничтоженных оккупантов", – написал он.
Подоляк добавил: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина.
- По данным разведки США, РФ хочет аннексировать временно оккупированные Херсон и части Донбасса. В ГУР считают, что занятые южные территории Россия может "включить" в состав временно оккупированного Крыма.
- Сегодня коллаборанты в Херсоне заявили, что якобы хотят "присоединиться" к РФ, сообщили пропагандистские росСМИ.
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