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Подоляк: Никаких "народных республик" не будет. Будет еще больше уничтоженных оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 11:07
Подоляк: Никаких
Михаил Подоляк (скриншот видео Офиса президента)

Никаких "народных республик" и аннексий украинских территорий не будет, Силы обороны Украины будут еще больше уничтожать оккупантов. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного – увеличения количества уничтоженных оккупантов", – написал он.

Подоляк добавил: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина.

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Марк Сировой
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аннексия референдум офис президента михаил подоляк народные республики
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