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Подоляк о "параде пленных" в Мариуполе: Из книги палачей РФ начнут вычеркивать имена

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 11:37
Подоляк о
Михаил Подоляк (скриншот видео Офиса президента)

Если Россия проведет "парад пленных" в разрушенном Мариуполе, то это преступление не будет иметь срока давности. Имена российских преступников в один день начнут вычеркивать из книги палачей, заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк отметил, что 24 августа 2014 года по центральным улицам оккупированного Донецка провели 50 пленных бойцов ВСУ, через восемь лет Кремль решил повторить "парад пленных" в Мариуполе на 9 мая. При этом в военную форму планируют переодеть и гражданских.

По словам Подоляка, это – насмешка России над Женевской конвенцией.

"Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас книга палачей обновляется, но в один день имена из нее начнут вычеркивать. Эти преступления не будут иметь срока давности", – подытожил он.

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Марк Сировой
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