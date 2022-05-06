Подоляк о "параде пленных" в Мариуполе: Из книги палачей РФ начнут вычеркивать имена

Если Россия проведет "парад пленных" в разрушенном Мариуполе, то это преступление не будет иметь срока давности. Имена российских преступников в один день начнут вычеркивать из книги палачей, заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк отметил, что 24 августа 2014 года по центральным улицам оккупированного Донецка провели 50 пленных бойцов ВСУ, через восемь лет Кремль решил повторить "парад пленных" в Мариуполе на 9 мая. При этом в военную форму планируют переодеть и гражданских.

По словам Подоляка, это – насмешка России над Женевской конвенцией.

"Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас книга палачей обновляется, но в один день имена из нее начнут вычеркивать. Эти преступления не будут иметь срока давности", – подытожил он.

4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что будет создан специальный механизм для расследования преступлений российских военных. Преступников будут вносить в книгу палачей.

5 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне планируют переодеть в форму ВСУ гражданских, которых незаконно удерживают в заложниках в фильтрационных лагерях под Мариуполем.

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Марк Сировой

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