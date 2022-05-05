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Россия хочет одеть украинцев в форму ВСУ для "парада пленных" в Мариуполе – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 11:41
Россия хочет одеть украинцев в форму ВСУ для
Российские оккупанты в Мариуполе (фото - ЕРА)

Россия хочет одеть украинцев, которых удерживает в заложниках в фильтрационных лагерях под Мариуполем, в форму украинских военных для "парада пленных" на 9 мая. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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"В понедельник 2 мая на построении (в фильтрационном лагере, – ред.) было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для этого их переоденут в форму украинских солдат", – написал он.

По словам Андрющенко, в фильтрационных лагерях под Мариуполем больше четырех недель находятся около 2000 мужчин. Россияне их не выпускают, гонят под конвоем благоустраивать Безыменное и Новоавзовск.

Советник мэра отметил: оккупанты еще не решили, что делать с заложниками дальше – привлекать к разбору завалов в Мариуполе или мобилизовать в российскую армию.

Детальнее о фильтрационных лагерях под Мариуполем читайте и смотрите видео здесь.

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Марк Сировой
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мариуполь фильтрационные лагеря пленные парад 9 мая петр андрющенко
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