В Украине создают спецмеханизм для расследования преступлений армии РФ

В Украине будет создан специальный механизм для расследования преступлений российских военных. Об этом сообщил в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей", – сказал он.

По его словам, этот механизм поможет привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или любым образом участвовали в войне против украинского народа и преступлениях против украинских людей. МИД, СБУ, Нацполиция, разведка и другие структуры должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно

"Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", – сказал Зеленский.

Президент также добавил, что военные преступления РФ в Буче и других городах, которые были под оккупацией, будут рассмотрены на Совбезе ООН во вторник.

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Марк Сировой

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