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Россия думает над "включением" захваченных территорий в состав оккупированного Крыма – ГУР

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03.05.2022, 11:56
Россия думает над
Порт Херсона (фото - пресс-служба порта)

Россия рассматривает возможность аннексии временно занятых ее войсками южных территорий Украины в состав оккупированного Крыма. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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"РФ рассматривает возможность "включения" захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о разработке такого плана со сроком как минимум до 2030 года заявил один из представителей оккупантов в Крыму Олег Крючков.

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Одновременно с этим оккупанты пытаются убедить жителей временно занятых территорий в полном установлении своего контроля. 1 мая коллаборант Андрей Клочко поднял флаг РФ в Геническе. "Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник"", – пишут в ГУР.

В разведке также сообщают, что ряд предприятий Ростовской области получили заказы на изготовление печатей и штампов для оккупантов в Мариуполе. На печатях есть надписии "россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Оккупанты анонсировали, что в июне подобные печати будут делать и для временно занятого Херсона.

По данным разведки, сейчас в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку" – ищут и уничтожают тела убитых, в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория.

Также в ГУР сообщают, что среди российских военных распространяется информация, что срок "так называемой специальной военной операции" (широкомасштабного вторжения РФ в Украину, – ред.) определен до сентября 2022 года.

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Марк Сировой
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Крым аннексия Херсон разведка гур армия рф
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