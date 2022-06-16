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Подоляк: Российские призывы к переговорам — это попытка воткнуть нож в спину Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 23:33
Подоляк: Российские призывы к переговорам — это попытка воткнуть нож в спину Украине - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, предложения переговоров со стороны России — это попытка добиться временного перемирия, чтобы накопить резервы и возобновить наступление. Об этом Подоляк написал в Telegram.

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"Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину. Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал", – считает Подоляк.

По его словам, Украина вернется в переговорный процесс, но не сейчас.

"Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией. Когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды", – уточнил Подоляк.

  • Ранее сегодня он заявил, что Россия должна немедленно прекратить огонь, отвести войска и закрыть проект "русский мир", если действительно хочет переговоров с Украиной.
Вадим Ребрина
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Россия переговоры перемирие михаил подоляк
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