Подоляк ответил на слова Патрушева о переговорах: Сперва закройте "русский мир" в Украине
Россия должна немедленно прекратить огонь, отвести войска и закрыть проект "русский мир", если действительно хочет переговоров с Украиной. Так советник главы Офиса президента и украинский переговорщик Михаил Подоляк отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который вчера заявил, что РФ якобы хочет как можно скорее закончить войну дипломатическим путем.
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Подоляк назвал слова Патрушева "классическим российским лицом при плохой игре". Он напомнил, что Россия уничтожает города, устраивает публичные казни, готовит аннексию и при этом говорит о желании переговоров.
"Если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями: прекращение огня, немедленный отвод войск, закрытие проекта "русский мир" в Украине", – подытожил Подоляк.
- Переговоры Украины и России приостановлены с апреля. Стороны созваниваются лишь пару раз в неделю "для проверки, хотя ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров", говорит глава украинской делегации Давид Арахамия.
- Сегодня в Киев с немецким и итальянским коллегой приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он хочет победы Украины, но считает, что переговоры с РФ придется вести и Украине, и Европе.
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