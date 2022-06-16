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Подоляк ответил на слова Патрушева о переговорах: Сперва закройте "русский мир" в Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 12:07
Подоляк ответил на слова Патрушева о переговорах: Сперва закройте
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Россия должна немедленно прекратить огонь, отвести войска и закрыть проект "русский мир", если действительно хочет переговоров с Украиной. Так советник главы Офиса президента и украинский переговорщик Михаил Подоляк отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который вчера заявил, что РФ якобы хочет как можно скорее закончить войну дипломатическим путем.

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Подоляк назвал слова Патрушева "классическим российским лицом при плохой игре". Он напомнил, что Россия уничтожает города, устраивает публичные казни, готовит аннексию и при этом говорит о желании переговоров.

"Если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями: прекращение огня, немедленный отвод войск, закрытие проекта "русский мир" в Украине", – подытожил Подоляк.

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Марк Сировой
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