Макрон: Хочу, чтобы Украина победила. Но Зеленскому придется вести переговоры с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Украина победила в войне, но считает, что президенту Владимиру Зеленскому и Европе все равно придется вести переговоры с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает Голос Америки.

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"На определенном этапе, когда мы поможем больше для сопротивления, а я желаю, чтобы Украина победила, и особенно, чтобы бои прекратились, нам нужно будет вести переговоры", – сказал он.

По мнению Макрона, Зеленскому и его представителям придется вести переговоры с Россией.

"И мы, европейцы, будем за столом, с вопросами гарантий безопасности, элементы которой касаются нашего континента. И в этом состоят реалии", – подытожил он.

Президент Франции также сказал, что "мы делим континент" с РФ, "география упряма, и в конце ее находится Россия", передает Reuters. "Она была там вчера, есть сегодня и будет завтра", – заявил он.

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Марк Сировой

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