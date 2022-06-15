UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон: Хочу, чтобы Украина победила. Но Зеленскому придется вести переговоры с Россией

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 13:50
Макрон: Хочу, чтобы Украина победила. Но Зеленскому придется вести переговоры с Россией - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Украина победила в войне, но считает, что президенту Владимиру Зеленскому и Европе все равно придется вести переговоры с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На определенном этапе, когда мы поможем больше для сопротивления, а я желаю, чтобы Украина победила, и особенно, чтобы бои прекратились, нам нужно будет вести переговоры", – сказал он.

По мнению Макрона, Зеленскому и его представителям придется вести переговоры с Россией. 

"И мы, европейцы, будем за столом, с вопросами гарантий безопасности, элементы которой касаются нашего континента. И в этом состоят реалии", – подытожил он.

Президент Франции также сказал, что "мы делим континент" с РФ, "география упряма, и в конце ее находится Россия", передает Reuters. "Она была там вчера, есть сегодня и будет завтра", – заявил он.

Читайте также: Макрон "предал Украину", тысячи миллионеров убегают из России. Обзор иностранных медиа

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война переговоры эмманюэль макрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 