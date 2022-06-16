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Украина каждый день теряет до 1000 военных погибшими и ранеными — Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 07:55
Украина каждый день теряет до 1000 военных погибшими и ранеными — Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В последние две недели ежедневные потери Украины на Донбассе значительно выросли — погибают или получают ранения до 1000 военных. Об этом во время визита в Вашингтон сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Axios

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По его словам, ежедневно на Донбассе и востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Арахамия отметил, что за последние две недели количество потерь значительно выросло. 

"Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России в одной из крупнейших битв XXI века. У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", — сказал политик. 

Арахамия заявил, что Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще два миллиона, поэтому силы для продолжения борьбы на Донбассе у Украины есть.

Он также сказал: несмотря на замораживание переговоров с Россией, он и украинская делегация разговаривают по телефону со своими российскими визави "один или два раза в неделю для проверки, хотя обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров".

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если находимся в такой позиции с утраченной территорией", — отметил он. 

Арахамия возглавляет украинскую делегацию в Вашингтоне, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, они планируют поднять эту тему в переговорах со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Читайте также: Артиллерия, вертолеты и РСЗО. Остин перечислил оружие, которое передадут Украине союзники 

Дмитрий Гриниченко
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война потери Давид Арахамия
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