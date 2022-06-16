Украина каждый день теряет до 1000 военных погибшими и ранеными — Арахамия

В последние две недели ежедневные потери Украины на Донбассе значительно выросли — погибают или получают ранения до 1000 военных. Об этом во время визита в Вашингтон сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Axios.

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По его словам, ежедневно на Донбассе и востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Арахамия отметил, что за последние две недели количество потерь значительно выросло.

"Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России в одной из крупнейших битв XXI века. У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", — сказал политик.

Арахамия заявил, что Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще два миллиона, поэтому силы для продолжения борьбы на Донбассе у Украины есть.

Он также сказал: несмотря на замораживание переговоров с Россией, он и украинская делегация разговаривают по телефону со своими российскими визави "один или два раза в неделю для проверки, хотя обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров".

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если находимся в такой позиции с утраченной территорией", — отметил он.

Арахамия возглавляет украинскую делегацию в Вашингтоне, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, они планируют поднять эту тему в переговорах со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

14 июня президент Зеленский заявил, что Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели. Чем больше потерь враг понесет именно там, тем меньше сил у него будет для продолжения агрессии.

15 июня глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина сможет выдержать сражение с Россией, несмотря на сообщения о том, что около 100 украинских военных гибнут на поле боя каждый день.

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Дмитрий Гриниченко

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