Нельзя идти на переговоры с террористом, убивающим мирных людей – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что факт продолжающихся обстрелов мирных украинских людей со стороны России говорит о том, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий. Об этом он сказал во время общения с датскими журналистами.

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"Готовность России к переговорам, готовность России деоккупировать наши территории. Это первое, и самое главное", – сказал президент в ответ на вопрос, при каких условиях Украина согласиться на переговоры с РФ.

Он подчеркнул, что люди, которые ведут массированные обстрелы, не хотят заключать мир.

"Они постоянно говорят, что они готовы (к переговорам. – Ред.). При этом идут бомбардировки, стреляют крылатыми ракетами. Как можно проводить переговоры в таких условиях? Так люди не хотят заключать мир", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что таким образом Россия хочет навязывать свои условия. "Смотрите, если вы не согласитесь с теми или иными пунктами, мы будем продолжать вас убивать", – пояснил он позицию РФ. "Ну, тогда это вопрос разговора с террористами. В таком формате ни одни нормальный человек не будет проводить переговоры", – сказал президент.

12 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с украинским Президентом Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на следующей неделе.

Вадим Ребрина

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