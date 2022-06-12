Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным на следующей неделе

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Анадолу.

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Переговоры будут касаться создания "зернового коридора" для экспорта украинского продовольствия.

"На следующей неделе мы обменяемся мнениями и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским, и обсудим шаги, которые мы предпримем", — сказал турецкий президент.

8 июня Сергей Лавров встречался в Турции с министром иностранных дел этой страны Мевлютом Чавушоглу. По итогам встречи они заявили о желании организовать в Стамбуле четырехстороннюю встречу Украина – Турция – ООН – Россия.

Лавров пообещал, что если Украина согласится на разминирование портов, Россия не будет пользоваться ситуацией в военных целях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российские обещания ничего не стоят: "Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты".

Андрей Водяный

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