Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным на следующей неделе
12.06.2022, 20:12
Фото: пресс-служба президента Турции
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Анадолу.
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Переговоры будут касаться создания "зернового коридора" для экспорта украинского продовольствия.
"На следующей неделе мы обменяемся мнениями и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским, и обсудим шаги, которые мы предпримем", — сказал турецкий президент.
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