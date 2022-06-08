На разминирование украинских портов могут уйти месяцы – ООН

Обезвреживание морских мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство ООН, отвечающее за безопасность судоходства.

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"Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", – сказал в комментарии изданию Питер Адамс, специальный советник по морской безопасности Международной морской организации.

По его словам, около 450 иностранных моряков остаются на более 80 судах в украинских портах. Треть – с Филиппин, значительное число – из Турции, Сирии и Азербайджана.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина согласна экспортировать зерно из своих портов, но у международной военной миссии, которая должна обеспечить безопасность морских проходов, должен быть мандат на открытие огня по российским кораблям, если те будут препятствовать движению конвоев или будут провоцировать.

Вадим Ребрина

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