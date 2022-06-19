Посол США: Зеленский говорил о переговорах с РФ, Украина сама будет решать, когда их вести
Украина сама будет определять время и содержание возможных переговоров с Россией. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Голосу Америки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Бринк напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США оставляют на усмотрение украинцев вопрос о том, в какое время Украина сочтет возможным вести мирные переговоры с РФ.
"Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил: все войны заканчиваются переговорами. Но еще раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров на усмотрение украинцев", — отметила посол.
Также она заявила, что Украина не потерпит поражения в войне с РФ, а США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности", — резюмировала дипломат.
- Также Бринк ответила на намеки президента Владимира Зеленского относительно низких темпов западной помощи для Украины.
- Российский диктатор Владимир Путин может быть вынужден начать реальные переговоры, если Запад поможет Украине одержать тотальную победу в войне, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Президент Владимир Зеленский считает, что продолжающиеся обстрелы мирных украинских людей со стороны России свидетельствуют о том, что переговоры России нужны не для установления мира, а для навязывания своих условий.
Читайте также: Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа — Арахамия
Комментарии