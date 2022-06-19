Посол США: Зеленский говорил о переговорах с РФ, Украина сама будет решать, когда их вести

Украина сама будет определять время и содержание возможных переговоров с Россией. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Голосу Америки.

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Бринк напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США оставляют на усмотрение украинцев вопрос о том, в какое время Украина сочтет возможным вести мирные переговоры с РФ.

"Президент Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил: все войны заканчиваются переговорами. Но еще раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров на усмотрение украинцев", — отметила посол.

Также она заявила, что Украина не потерпит поражения в войне с РФ, а США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности", — резюмировала дипломат.

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Дмитрий Гриниченко

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