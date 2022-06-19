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На раннем этапе были проблемы. Посол США ответила Зеленскому насчет темпов западной помощи

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 14:05
На раннем этапе были проблемы. Посол США ответила Зеленскому насчет темпов западной помощи - Фото
Бриджит Бринк (Фото: посольство США в Украине/Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк ответила на намеки президента Владимира Зеленского насчет низких темпов западной помощи для Украины. Об этом она сообщила в интервью Голосу Америки.

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На вопрос о том, что Зеленский сделал намек, что США выделяют недостаточно помощи или делают это слишком поздно, Бринк признала, что на раннем этапе были некоторые проблемы. 

"Я здесь как раз для того, чтобы убедиться, что все, что мы делаем, непосредственно помогает украинцам на передовой, помогает Украине улучшить свое положение на поле боя, что, как мы уверены, поддержит ее позицию на переговорах, когда до этого дойдет", — сказала посол.

Также она отметила, что посольство США в Украине сосредоточено на том, чтобы как можно скорее предоставить Украине средства обеспечения безопасности, оружие, в котором Украина нуждается.

Читайте также: Зеленский назвал итоги Рамштайна-3 "хорошими новостями", но ожидает увеличения помощи 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война поставки оружия бриджит бринк
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