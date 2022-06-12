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Посол США отреагировала на "скандал" вокруг слов Байдена о Зеленском и угрозе вторжения РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 13:02
Посол США отреагировала на
Бриджит Бринк (Фото - ЕРА)

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на "скандал" вокруг заявления президента Штатов Джо Байдена о том, что официальный Киев якобы игнорировал предупреждения о грядущем полномасштабном вторжении РФ. В комментарии LIGA.net посол сказала, что "это не заслуживает быть новостью".

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"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти", – заявила Бринк.

Она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и украинцы "вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией".

По словам Бринк, Байден "очень уважает Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время войны". Она также напомнила, что Штаты уже предоставили $5,3 млрд помощи в сфере безопасности, в том числе $4,6 млрд после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, чтобы дать Украине возможность защитить себя.

Бринк добавила, что Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать Украину.

Оксана Житнюк, Марк Сировой
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Владимир Зеленский джо байден бриджит бринк
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