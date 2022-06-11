У Зеленского ответили Байдену: Президент просил санкции до вторжения РФ, но нас не слышали

Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать". Об этом заявил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.

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Он комментировал слова президента США Джо Байдена, который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.

Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"", – добавил спикер Зеленского.

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Марк Сировой

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