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У Зеленского ответили Байдену: Президент просил санкции до вторжения РФ, но нас не слышали

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 09:38
У Зеленского ответили Байдену: Президент просил санкции до вторжения РФ, но нас не слышали - Фото
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать". Об этом заявил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.

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Он комментировал слова президента США Джо Байдена, который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.

Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"", – добавил спикер Зеленского.

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Марк Сировой
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский санкции война джо байден
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