У Зеленского ответили Байдену: Президент просил санкции до вторжения РФ, но нас не слышали
Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать". Об этом заявил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.
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Он комментировал слова президента США Джо Байдена, который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.
Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации.
"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"", – добавил спикер Зеленского.
- По данным BBC, западные разведки еще летом 2021-го узнали, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину.
- С конца осени 2021-го риски вторжения начали обсуждать СМИ, политики и дипломаты. РФ поставила ультиматум о нерасширении НАТО и возвращении Альянса к границам 1997 года.
- Запад ультиматум проигнорировал, грозил РФ санкциями, снабжал Украину "партизанским" оружием, но так и не ввел ни одного превентивного экономического ограничения против России до широкомасштабного вторжения.
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