El Pais опубликовала полный ответ США на ультиматум России

Испанское издание El Pais опубликовало полный ответ США на ультиматум России. Вашингтон отказывается подписывать договор, который бы запретил брать Украину в НАТО, требует вывода российских войск из Украины, Грузии и Молдовы и предлагает Москве переговоры в сфере контроля над вооружениями при условии деэскалации РФ вокруг Украины.

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США не хотели делать свой ответ публичным, однако не исключали – Россия может обнародовать его самовольно. Опубликованный El Pais документ пока официально не подтвержден, также его пока не публиковали другие медиа.

В документе США отказываются подписывать предложенный Россией двухсторонний договор и закрывать двери в НАТО для Украины.

В разделе о европейской безопасности США заявляют, что все государства должны уважать право других стран на выбор оборонительных соглашений, РФ должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить агрессивную ядерную риторику и злонамеренные действия против союзников НАТО и других стран.

США также желают дискуссии с РФ о взаимном неразмещении в Украине наступательных ракетных систем и постоянных вооруженных сил с боевой миссией. При этом США подчеркивают: дальнейшая агрессия России против Украины вынудит США и НАТО укреплять свои оборонительные позиции.

Вашингтон предлагает России переговоры по соглашениям о разоружении, контролем над вооружениями и мерам укрепления доверия на различных площадках: ОБСЕ, диалоге по стратегической стабильности между США и РФ и Совете НАТО-Россия.

В частности США предлагают России убедиться, что на базах НАТО в Польше и Румынии нет американских крылатых ракет "Томагавк". Однако США требуют взаимности (аналогичной проверки на двух базах в России) и отмечают: по этому вопросу нужна консультация с Польшей, Румынией и союзниками по НАТО.

США подчеркивают, что после холодной войны НАТО предлагало России партнерство, но РФ разрушила доверие и бросила вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектур безопасности.

Вашингтон подчеркнул: прогресс по этим предложениям будет достигнут лишь при условии деэскалации России вокруг Украины.

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Марк Сировой

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