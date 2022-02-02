UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

El Pais опубликовала полный ответ США на ультиматум России

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 09:43
El Pais опубликовала полный ответ США на ультиматум России - Фото
Владимир Путин и Джо Байден (фото - ЕРА)

Испанское издание El Pais опубликовало полный ответ США на ультиматум России. Вашингтон отказывается подписывать договор, который бы запретил брать Украину в НАТО, требует вывода российских войск из Украины, Грузии и Молдовы и предлагает Москве переговоры в сфере контроля над вооружениями при условии деэскалации РФ вокруг Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

США не хотели делать свой ответ публичным, однако не исключали – Россия может обнародовать его самовольно. Опубликованный El Pais документ пока официально не подтвержден, также его пока не публиковали другие медиа.

В документе США отказываются подписывать предложенный Россией двухсторонний договор и закрывать двери в НАТО для Украины.

В разделе о европейской безопасности США заявляют, что все государства должны уважать право других стран на выбор оборонительных соглашений, РФ должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить агрессивную ядерную риторику и злонамеренные действия против союзников НАТО и других стран.

США также желают дискуссии с РФ о взаимном неразмещении в Украине наступательных ракетных систем и постоянных вооруженных сил с боевой миссией. При этом США подчеркивают:  дальнейшая агрессия России против Украины вынудит США и НАТО укреплять свои оборонительные позиции.

Вашингтон предлагает России переговоры по соглашениям о разоружении, контролем над вооружениями и мерам укрепления доверия на различных площадках: ОБСЕ, диалоге по стратегической стабильности между США и РФ и Совете НАТО-Россия.

В частности США предлагают России убедиться, что на базах НАТО в Польше и Румынии нет американских крылатых ракет "Томагавк". Однако США требуют взаимности (аналогичной проверки на двух базах в России) и отмечают: по этому вопросу нужна консультация с Польшей, Румынией и союзниками по НАТО.

США подчеркивают, что после холодной войны НАТО предлагало России партнерство, но РФ разрушила доверие и бросила вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектур безопасности.

Вашингтон подчеркнул: прогресс по этим предложениям будет достигнут лишь при условии деэскалации России вокруг Украины.

Новость дополняется...

.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США нато вооружения ультиматум ответ войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 