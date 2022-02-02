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США предложили РФ взаимно проверить, есть ли наступательные ракеты на востоке Европы – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 09:25
США предложили РФ взаимно проверить, есть ли наступательные ракеты на востоке Европы – СМИ - Фото
Командный пункт системы ПРО в Румынии (Фото - ЕРА)

США предложили России проверить, есть ли наступательные ракеты на ключевых базах НАТО в Польше и Румынии. Соглашение будет заключено только на условиях взаимности проверок, сообщает Bloomberg со ссылкой на проинформированные источники.

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Вчера президент России Владимир Путин заявил, что в Польше и Румынии есть пусковые установки MK-41, на которых можно разместить крылатые ракеты Tomahawk, способные долететь до РФ.

США утверждают, что системы ПРО Aegis носят оборонительный характер, и предлагают России убедиться – на базах в Польше и Румынии нет "Томагавков". Цель предложения США – развеять опасения России, что пусковые установки могут быть использованы против нее.

Источник издания подчеркнул, что любое соглашение будет заключено с РФ только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией, и при условии взаимности проверок.

Например, знакомый с позицией Польши источник сказал, что Варшава согласится на проверки своих баз, если Россия даст добро на аналогичные проверки в Калининградской области. Пока не ясно, согласится ли Россия предоставить США доступ к своим ракетным объектам.

Журналисты пишут, что предложение США – часть усилий Вашингтона по поиску взаимопонимания с Россией, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.

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Марк Сировой
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