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США не хотят делать публичным свой ответ на ультиматум России. Лавров не согласен – WP

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 12:26
США не хотят делать публичным свой ответ на ультиматум России. Лавров не согласен – WP - Фото
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (фото - ЕРА)

США не хотят делать публичным свой письменный ответ на требования России по нерасширению НАТО на восток. Однако с этим не согласен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Лавров призвал США обнародовать свой письменный ответ на российские требования, пишут журналисты. Однако официальные лица Соединенных Штатов попросили оставить документ непубличным.

Собеседник издания из Госдепа не исключает, что Кремль сам может обнародовать ответ США, когда получит его на следующей неделе.

По словам источника, ответ не будет соответствовать требованию России по политике открытых дверей НАТО, но будет включать предложения США по безопасности и продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.

Собеседник из Госдепа считает, что в письменном ответе США есть смысл, ведь его может прочесть президент России Владимир Путин.

"В России есть один человек, принимающий решения, и это президент Путин. Если это позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах", – поведал журналистам другой представитель администрации президента США Джо Байдена.

Еще одно американское официальное лицо сказало изданию, что США не хотят быть теми, кто отвергает потенциальное дипломатическое разрешение ситуации.

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Марк Сировой
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