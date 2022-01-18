UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 00:11
Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против РФ - Фото
Снимок экрана 2022-01-18 в 00.05.50

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. В ходе встречи он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия ее агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

"Для Украины для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитета, территориальной целостности", – сказал Зеленский.

Он проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Зеленский отметил важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.

Во время разговора стороны высказали единодушную позицию по поводу того, что газопровод Северный поток – 2 является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии.

Он обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности.

  • Ранее CNN сообщал, что неназванный советник Зеленского заявил каналу: введение санкций против РФ после возможного вторжения имеют "нулевую упреждающую силу", а потому необходимы санкции на упреждение.
  • Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Офис президента не просит администрацию президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против России до ее возможного нового вторжения в Украину, на переговорах рассматриваются "реально действующие механизмы".
  • 15 декабря в Брюсселе Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против России после того, как она прибегнет к эскалации против Украины. Санкции нужно вводить до эскалации, убежден Зеленский. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия санкции конгресс сша
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 