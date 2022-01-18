Зеленский на встрече с сенаторами США заявил, что нужны превентивные санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. В ходе встречи он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия ее агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

"Для Украины для нашего народа очень важно, что сегодня вы с нами. Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитета, территориальной целостности", – сказал Зеленский.

Он проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Зеленский отметил важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.

Во время разговора стороны высказали единодушную позицию по поводу того, что газопровод Северный поток – 2 является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии.

Он обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности.

Ранее CNN сообщал, что неназванный советник Зеленского заявил каналу: введение санкций против РФ после возможного вторжения имеют "нулевую упреждающую силу", а потому необходимы санкции на упреждение.

Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Офис президента не просит администрацию президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против России до ее возможного нового вторжения в Украину, на переговорах рассматриваются "реально действующие механизмы".

сказал, что Офис президента не просит администрацию президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против России до ее возможного нового вторжения в Украину, на переговорах рассматриваются "реально действующие механизмы". 15 декабря в Брюсселе Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против России после того, как она прибегнет к эскалации против Украины. Санкции нужно вводить до эскалации, убежден Зеленский.

Вадим Ребрина

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