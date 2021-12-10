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У Зеленского призывают США к санкциям против РФ уже сейчас: потом может быть поздно – CNN

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 15:07
У Зеленского призывают США к санкциям против РФ уже сейчас: потом может быть поздно – CNN - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Команда президента Владимира Зеленского призывает США уже сейчас вводить дополнительные санкции против России, а не ждать возможного нового вторжения РФ в Украину. Об этом заявил CNN неназванный советник Зеленского.

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По мнению источника, введение санкций только после возможного вторжения будет бесполезным. Часть из них необходимо наложить упреждающе, чтобы заставить Россию отступить, отметил советник.

Он объяснил, что, по мнению украинских властей, в администрации президента России Владимира Путина уже просчитали санкции, которые могут ввести США в случае вторжения. Поэтому такие санкции имеют практически "нулевую сдерживающую силу", говорит чиновник.

"Однако введение жестких санкций сейчас – с включением в них механизмов "отката" ограничений в случае деэскалации со стороны России – могут сработать", – добавил он.

В Офисе президента пообещали LIGA.net прокомментировать материал CNN позже. Ответ будет опубликован отдельно или же будет дополнена эта новость.

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина и президента США Джо Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.
  • Вчера Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко 

Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции владимир путин вторжение джо байден войска россии
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