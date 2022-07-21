"Почтенный Бородавочник". В США не исключили передачу Украине боевых самолетов А-10

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл не исключил возможность поставок Украине американских военных самолетов А-10. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, сообщает The Drive.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его слова последовали за заявлением начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, который сказал, что Воздушным силам ВСУ в конечном итоге придется отказываться от советских самолетов в пользу "чего-то нероссийского".

У Кендалла же спросили, от каких самолетов США следует избавиться. Он ответил, что от "почтенных" А-10. После этого модератор спросил: почему бы не отдать эти самолеты Украине.

"Генерал Браун ответил на этот вопрос о том, какие истребители могут заинтересовать Украину. Это во многом зависит от Украины… Возможны более старые системы США. Мы будем открыты для обсуждения с ними их потребностей и того, как мы можем их удовлетворить", – ответил министр ВВС США.

В издании отметили, что эти заявления Брауна и Кендалла заметно отличаются от их ответов в марте, когда оба военных подчеркнули, что не было никаких активных планов или даже обсуждений о возможности передачи А-10.

Журналисты считают, что характеристики A-10 идеально подходят Украине. Этот самолет может действовать с небольших жестких аэродромов и был сконструирован так, чтобы выдерживать тяжелые боевые повреждения, быстро ремонтироваться и возвращаться в строй. Украина уже использует менее мощные Су-25 – грубый советский аналог А-10.

СПРАВКА. А-10 был принят на вооружение США в 1976 году, он используется для поддержки Сухопутных сил, поражения танков, бронетехники и других целей на земле. Самолет никогда не экспортировался в другие страны. Он эффективно показал себя во время войны в Персидском заливе, использовался в кампаниях в Югославии, Афганистане, Ираке. Никогда не поставлялся на экспорт. Официально А-10 имеет название Thunderbolt II (Удар молнии II), однако из-за его специфичного внешнего вида получил неформальное прозвище "Бородавочник".

В Конгрессе США предложили выделить $100 млн для обучения украинских пилотов и техников на самолетах F-16 и F-15.

Однако с этими самолетами есть нюанс, к ним не готовы украинские аэродромы, сказал министр обороны Алексей Резников. Он уверен, что Украина получит западные самолеты, но не обязательно это должны быть F-16.

Читайте также: Воздушные силы показали, как падает сбитый у Новой Каховки российский истребитель: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.