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"Почтенный Бородавочник". В США не исключили передачу Украине боевых самолетов А-10

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 08:55
А-10 (фото - ЕРА)

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл не исключил возможность поставок Украине американских военных самолетов А-10. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, сообщает The Drive.

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Его слова последовали за заявлением начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, который сказал, что Воздушным силам ВСУ в конечном итоге придется отказываться от советских самолетов в пользу "чего-то нероссийского".

У Кендалла же спросили, от каких самолетов США следует избавиться. Он ответил, что от "почтенных" А-10. После этого модератор спросил: почему бы не отдать эти самолеты Украине.

"Генерал Браун ответил на этот вопрос о том, какие истребители могут заинтересовать Украину. Это во многом зависит от Украины… Возможны более старые системы США. Мы будем открыты для обсуждения с ними их потребностей и того, как мы можем их удовлетворить", – ответил министр ВВС США.

В издании отметили, что эти заявления Брауна и Кендалла заметно отличаются от их ответов в марте, когда оба военных подчеркнули, что не было никаких активных планов или даже обсуждений о возможности передачи А-10.

Журналисты считают, что характеристики A-10 идеально подходят Украине. Этот самолет может действовать с небольших жестких аэродромов и был сконструирован так, чтобы выдерживать тяжелые боевые повреждения, быстро ремонтироваться и возвращаться в строй. Украина уже использует менее мощные Су-25 – грубый советский аналог А-10.

СПРАВКА. А-10 был принят на вооружение США в 1976 году, он используется для поддержки Сухопутных сил, поражения танков, бронетехники и других целей на земле. Самолет никогда не экспортировался в другие страны. Он эффективно показал себя во время войны в Персидском заливе, использовался в кампаниях в Югославии, Афганистане, Ираке. Никогда не поставлялся на экспорт.

Официально А-10 имеет название Thunderbolt II (Удар молнии II), однако из-за его специфичного внешнего вида получил неформальное прозвище "Бородавочник".

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Марк Сировой
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ВВС США ВСУ самолет авиация штурмовик воздушные силы а-10 Фрэнк Кендалл
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